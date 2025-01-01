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Глушаков заявил о деградации российского футбола с 2022 года

Экс-капитан «Спартака» Глушаков заявил, что российский футбол деградирует
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что российский футбол начал деградировать без международных турниров и официальных матчей с иностранными командами. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Когда нет международных матчей и мы варимся в своем соку — это называется деградация. Мы с 2022 года деградируем — «Зенит» играл с «Фенербахче» товарищеский матч и проиграл. Вот вам и уровень на международной арене», — заявил Глушаков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России и российские клубы с 2022 года проводят только товарищеские поединки с иностранными командами.

Ранее Глушаков встал на защиту экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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