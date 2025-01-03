Английский боец высмеял Хабиба за высказывание о России

Английский боец смешанных единоборств (ММА) Даррен Тилл высмеял непобежденного россиянина Хабиба Нурмагомедова, который заявил, что дагестанские бойцы превосходят ирландских. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Всегда уважал Хабиба и его команду, там много выдающихся бойцов. Но он зря считает, что бойцы из Ирландии ни на что не годятся. Если учитывать размер и продуктивность, то Ирландия окажется круче. Это просто мое мнение», — заявил Тилл.

Известный дружбой с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзатом Чимаевым Тилл готовится дебютировать в боксе — 18 января он сразится с Энтони Тейлором на турнире Misfits X Series 20 в Манчестере.

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«История ММА — это череда циклов. Сегодня мы видим новый цикл, когда российские бойцы используют преимущество комплексного подхода. Они рассматривают ММА как единую систему, что дает им серьезное преимущество», — заявил Харди.

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