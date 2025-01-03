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Агент рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Дементьев о рекорде Овечкина: будем надеяться, но давайте не будем давить
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Washington Capitals/Twitter

Хоккейный агент Алексей Дементьев призвал не давить на российского нападающего Александра Овечкина на фоне погони за рекордом Уэйна Гретцки. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Будем надеяться, что вскоре это случится, но это зависит от многих факторов, поэтому будем верить и просто не будем на него давить, а предоставим все шансы в моральном плане, чтобы он спокойно шел к этой цели», — заявил Дементьев.

3 января Овечкин забил гол в матче первенства против «Миннесоты Уайлд». Эта шайба стала 871-й в карьере россиянина в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом он сократил отставание от Уэйна Гретцки до 23 голов. Канадец входит в список лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ, на его счету 894 гола в 1487 матчах.

Ранее Овечкин нецензурно выразился после матча с «Бостоном».

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