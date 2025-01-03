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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 23 голов

Овечкин забил «Миннесоте» и сократил отставание от Гретцки до 23 голов
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Washington Capitals/Twitter

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче первенства против «Миннесоты Уайлд», забросив свою 871-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом он сократил отставание от Уэйна Гретцки до 23 голов. Канадец входит в список лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ, на его счету 894 гола в 1487 матчах.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявлял, что он и Уэйн Гретцки будут сопровождать Овечкина, когда до «вечного» снайперского рекорда в НХЛ останется четыре шайбы.

31 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1 обыграл «Бостон Брюинз». Овечкин не смог набрать очков впервые с 9 ноября, когда не отметился результативными действиями в игре против «Питтсбург Пингвинз». После этого он набирал очки в каждом из семи матчей. При этом хоккеист пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил 19 ноября. На лед он вернулся в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который прошел 29 декабря.

Ранее Овечкин нецензурно выразился после матча с «Бостоном».

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