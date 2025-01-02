Овечкин нецензурно выразился после матча с «Бостоном»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нецензурно выразился после матча с «Бостон Брюинз», который прошел в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

«Мужики, всем привет! Закончили игру, выиграли «Бостон». Все отлично. Сейчас едем домой праздновать Новый год», — отметил Овечкин и при этом нецензурно выразился.

31 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1 обыграл «Бостон Брюинз». Овечкин не смог набрать очков впервые с 9 ноября, когда не отметился результативными действиями в игре против «Питтсбург Пингвинз». После этого он набирал очки в каждом из семи матчей. При этом хоккеист пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил 19 ноября. На лед он вернулся в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который прошел 29 декабря.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провел 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, до которого осталось 24 шайбы.

Ранее Фетисов рассказал, чего он ждет от Овечкина в 2025 году.