В Федерации шахмат обвинили российского гроссмейстера в непрофессионализме

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов выразил удивление тому, что россиянин Даниил Дубов избегает партий с американским гроссмейстером Хансом Ниманном. Его слова приводит ТАСС.

«Возникает вопрос, почему Дубов решает не играть с Ниманном, а Карлсен спокойно проводит с ним партии на чемпионате мира по блицу. Карлсен, уверен, проконсультировался с юристами и понял, чем ему это грозит, и решил не рисковать», — заявил Филатов.

Также он добавил, что считает поведение Дубова непрофессиональным и добавил, что он мог пропустить партию из личных убеждений.

Дубов не вышел на матч 31 декабря. По информации СМИ, причиной пропуска партии стало то, что Дубов уснул в своем номере и не смог проснуться к назначенному времени. Организаторами принято решение присудить россиянину техническое поражение, из-за чего ему не удалось пройти в четвертьфинал турнира.

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