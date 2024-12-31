Российский шахматист проспал матч на чемпионате мира

Российский гроссмейстер Даниил Дубов не вышел на партию против американца Ханса Ниманна на чемпионате мира по блицу. Об этом сообщает NRK.

По информации источника, причиной пропуска партии стало то, что Дубов уснул в своем номере и не смог проснуться к назначенному времени. Организаторами принято решение присудить россиянину техническое поражение, из-за чего ему не удалось пройти в четвертьфинал турнира.

На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в декабре 2024 года, весь пьедестал заняли российские шахматисты. Победу одержал 18-летний Володар Мурзин, на втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

После этого скандала Карлсен принял решение не участвовать в ЧМ по блицу, но позднее передумал.

Ранее эксперт назвал фаворитов на чемпионате мира по шахматам.