Экс-футболист «Спартака» оценил назначение нового спортивного директора

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко заявил, что подустал от иностранцев в клубе. Об этом он заявил на фоне назначения нового спортивного директора Франсиса Кахигао. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я уже подустал от иностранцев и отношусь к ним скептически. Если команда ищет футболиста и готова отдать за него большие деньги — это можно сделать с любым спортивным директором. Еврокубков сейчас нет: не понимаю, для чего брать Кахигао», — заявил Деменко.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее «Химки» вывели Георгия Джикию из состава.