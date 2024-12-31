«Химки» вывели Джикию из состава

«Химки» исключили из заявки на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) защитника Георгия Джикию. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В текущем сезоне Джикия провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его текущий контракт с клубом действителен до лета 2025 года. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста по версии Transfermarkt составляет €3 млн.

После 18 туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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