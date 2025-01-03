СКА обыграл ЦСКА в КХЛ

Петербургский СКА одержал победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА.

Встреча, проходившая на «СКА Арене», завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В первых двух периодах СКА повел со счетом 4:0 — отличились дважды Иван Демидов, Павел Акользин и Энтони Д'Анджело. ЦСКА был близок к тому, чтобы перевернуть игру в третьем отрезке: Максим Мамин, Колби Уильямс и Прохор Полтапов сократили отставание до минимума, но на большее армейцев из Москвы не хватило. Более того, в концовке они пропустили еще дважды. В большинстве отличился Сергей Плотников, а Арсений Грицюк забил в пустые ворота.

«Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА занимает вторую строчку с 57 очками после 40 игр, СКА идет четвертым — 52 балла после 40 встреч.

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