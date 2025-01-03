«Динамо» разгромило «Северсталь» в КХЛ

Московское «Динамо» разгромило «Северсталь» во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Ледовом дворце в городе Череповец, завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей. В составе гостей отличились Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт, Никита Буруянов, Максим Комтуа, Максим Джиошвили (в пустые ворота), а также дважды Даниил Пыленков. У хозяев забивали Данил Аймурзин и Александр Скоренов.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ эти команды идут по соседству: после этой встречи у «Динамо» стал 51 балл, а у «Северстали» — осталось 50. Москвичи идут на пятой позиции, а череповчане, соответственно, на шестой.

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