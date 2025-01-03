Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» разгромило «Северсталь» в КХЛ

«Динамо» разгромило «Северсталь» со счетом 7:2 в матче КХЛ
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Московское «Динамо» разгромило «Северсталь» во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Ледовом дворце в городе Череповец, завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей. В составе гостей отличились Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт, Никита Буруянов, Максим Комтуа, Максим Джиошвили (в пустые ворота), а также дважды Даниил Пыленков. У хозяев забивали Данил Аймурзин и Александр Скоренов.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ эти команды идут по соседству: после этой встречи у «Динамо» стал 51 балл, а у «Северстали» — осталось 50. Москвичи идут на пятой позиции, а череповчане, соответственно, на шестой.

В феврале 2024-го Международная федерация хоккея (IIHF) года продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет организации продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее ЦСКА удержал победу в матче КХЛ против СКА.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами