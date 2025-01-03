Два армейских клуба — московский ЦСКА и петербургский СКА — играют в матче регулярного чемпионата КХЛ. В предыдущей встрече этих команд пострадал нападающий СКА, легендарный игрок «Вашингтона» и друг Александра Овечкина — Евгений Кузнецов. Он получил закрытую черепно‑мозговую травму и сотрясение мозга в столкновении с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым.. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
03 января 17:00
СКА
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
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16:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ между московским ЦСКА и питерским СКА.