03 января 2025, 17:00 Спорт Отомстить за травму Кузнецова: СКА сражается с ЦСКА. LIVE Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — ЦСКА. ОНЛАЙН Стефан Браун

close Владимир Федоренко/РИА Новости

Два армейских клуба — московский ЦСКА и петербургский СКА — играют в матче регулярного чемпионата КХЛ. В предыдущей встрече этих команд пострадал нападающий СКА, легендарный игрок «Вашингтона» и друг Александра Овечкина — Евгений Кузнецов. Он получил закрытую черепно‑мозговую травму и сотрясение мозга в столкновении с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым.. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ. Матч не начался 03 января 17:00 СКА Санкт-Петербург, Россия 0 : 0 ЦСКА Москва, Россия Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург, Россия 1-й период 2-й период 3-й период