Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фетисов оценил вылет Канады с МЧМ по хоккею

Фетисов: может, вылет Канады — это провал в возрастах, но сигнал интересный
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил мнение, что поражение сборной Канады в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею может быть связано с возрастным провалом. Его слова приводит ТАСС.

«Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Бывают такие моменты, когда возраст провальный. Но это сигнал интересный для всех», — заявил Фетисов.

3 января сборная Чехии в драматичном матче одолела Канаду и выбила хозяев турнира из борьбы.

Европейская сборная открыла счет уже на первой минуте, затем пропустила, играя в большинстве пять минут после удаления Коула Бодуана до конца встречи, но сумела затем реализовать лишнего, а за две секунды до сирены на первый перерыв забросила третью шайбу. Канада в концовке второго периода реализовала свое первое же полноценное большинство, а в конце третьего смогла восстановить равновесие. Однако за две с небольшим минуты до конца Эндрю Гибсон получил еще одно удаление, и Адам Ехо принес на последней минуте Чехии победу.

Таким образом, чехи второй год подряд выбивают канадцев в четвертьфинале МЧМ — год назад они победили на этой же стадии со счетом 3:2.

Сборная Чехии присоединилась к вышедшим раньше в полуфинал турнира Швеции, США и Финляндии, обыгравшим соответственно Латвию (3:2), Швейцарию (7:2) и Словакию (5:3). В полуфинале Швеция сыграет с Финляндией, а США сразятся с Чехией.

Ранее Александр Овечкин нецензурно выразился после матча с «Бостоном».

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами