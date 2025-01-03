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Чехия обыграла Канаду и стала последним полуфиналистом молодежного ЧМ

На молодежном чемпионате мира по хоккею определились все полуфиналисты
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ИИХФ

Сборная Чехии в драматичном матче одолела Канаду в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Оттаве и выбила хозяев турнира из борьбы — 4:3.

Европейская сборная открыла счет уже на первой минуте, затем пропустила, играя в большинстве пять минут после удаления Коула Бодуана до конца встречи, но сумела затем реализовать лишнего, а за две секунды до сирены на первый перерыв забросила третью шайбу. Канада в концовке второго периода реализовала свое первое же полноценное большинство, а в конце третьего смогла восстановить равновесие. Однако за две с небольшим минуты до конца Эндрю Гибсон получил еще одно удаление, и Адам Ехо принес на последней минуте Чехии победу.

Таким образом, чехи второй год подряд выбивают канадцев в четвертьфинале МЧМ — год назад они победили на этой же стадии со счетом 3:2.

Сборная Чехии присоединилась к вышедшим раньше в полуфинал турнира Швеции, США и Финляндии, обыгравшим соответственно Латвию (3:2), Швейцарию (7:2) и Словакию (5:3). В полуфинале Швеция сыграет с Финляндией, а США сразятся с Чехией.

Ранее Александр Овечкин нецензурно выразился после матча с «Бостоном».

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