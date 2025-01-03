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«Ему виднее»: 19-летний российский хоккеист рассказал о взаимоотношениях с тренером

Мичков о тренере: Торторелла очень опытный, я могу многому у него научиться
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Matt Slocum/AP

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков рассказал о работе с главным тренером команды Джоном Тортореллой. Его слова приводит RG.

«Торторелла очень опытный, и я многому могу у него научиться. Стараюсь следовать всем его указаниям. Я могу его понимать, но пока не могу ответить. Для меня самое важное качество в человеке — это честность, а Торторелла честен со всеми», — заявил россиянин.

Ранее НХЛ оштрафовала Мичкова на $2,47 тыс.

На счету россиянина 29 очков (12 шайб + 17 передач) в 35 матчах. Мичков возглавляет таблицу бомбардиров среди новичков НХЛ.

Накануне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 871-ю шайбу в НХЛ в матче против «Миннесоты Уайлд» (3:4 Б). До рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки осталось всего 23 гола.

Ранее Овечкин нецензурно выразился после матча с «Бостоном».

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