НХЛ оштрафовала российского хоккеиста на $2,47 тыс.

НХЛ оштрафовала Мичкова на $2,47 тыс. за игру высоко поднятой клюшкой

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков был оштрафован за игру высоко поднятой клюшкой. Об этом сообщается на странице Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в социальной сети Х.

Нападающий должен выплатить $2,47 тыс. за нарушение правил в матче регулярного чемпионата против форварда «Лос-Анджелес Кингз» Куинтона Байфилда в ночь на 30 декабря.

На счету россиянина 29 очков (12 шайб + 17 передач) в 35 матчах. Мичков возглавляет таблицу бомбардиров среди новичков НХЛ.

Накануне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 870-ю шайбу в НХЛ в матче против «Детройт Ред Уингз» (2:4). До рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки осталось всего 24 гола.

Более того, россиянин побил 18-летний рекорд легенды НХЛ Брэндана Шэнахана — по голам за первые 20 игр регулярного чемпионата НХЛ в возрасте 36 лет и старше. На счету 39-летнего Овечкина уже 17 голов в этом сезоне.

Напомним, что Овечкин пропустил больше месяца из-за перелома малоберцовой кости, который получил 19 ноября в матче с «Ютой».

Ранее Овечкин оценил свою форму после травмы.