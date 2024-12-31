Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НХЛ оштрафовала российского хоккеиста на $2,47 тыс.

НХЛ оштрафовала Мичкова на $2,47 тыс. за игру высоко поднятой клюшкой
close
Matt Slocum/AP

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков был оштрафован за игру высоко поднятой клюшкой. Об этом сообщается на странице Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в социальной сети Х.

Нападающий должен выплатить $2,47 тыс. за нарушение правил в матче регулярного чемпионата против форварда «Лос-Анджелес Кингз» Куинтона Байфилда в ночь на 30 декабря.

На счету россиянина 29 очков (12 шайб + 17 передач) в 35 матчах. Мичков возглавляет таблицу бомбардиров среди новичков НХЛ.

Накануне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 870-ю шайбу в НХЛ в матче против «Детройт Ред Уингз» (2:4). До рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки осталось всего 24 гола.

Более того, россиянин побил 18-летний рекорд легенды НХЛ Брэндана Шэнахана — по голам за первые 20 игр регулярного чемпионата НХЛ в возрасте 36 лет и старше. На счету 39-летнего Овечкина уже 17 голов в этом сезоне.

Напомним, что Овечкин пропустил больше месяца из-за перелома малоберцовой кости, который получил 19 ноября в матче с «Ютой».

Ранее Овечкин оценил свою форму после травмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами