Названо слабое место Махачева

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Эдуард Вартанян заявил, что слабой стороной россиянина Ислама Махачева является самоуверенность. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Раньше Махачев работал более разнообразно, делал зацепы, зашагивания, а сейчас только клинчует. Это говорит о том, что он не хочет больше тратить энергию. Ислам уверен в себе, но в этом его слабая сторона», — заявил Вартанян.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года он одолел Дастина Порье.

В рамках турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе, Махачев в главном бое вечера сразится с Царукяном. В со-главном поединке россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее грузинский боец UFC вызвал на поединок Махачева.