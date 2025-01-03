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В «Вашингтоне» высказались о погоне Овечкина за рекордом

Владелец «Вашингтона» Леонсис: Ови в 39 лет забивает с впечатляющей скоростью
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Alex Brandon/AP

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис в своих социальных сетях высказался о погоне российского нападающего команды Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки.

«Ови в свои 39 лет забивает с впечатляющей скоростью, которая превосходит все предыдущие сезоны. Как мы и предсказывали, с сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду. Мы можем стать свидетелями того, как вершится история», — написал Леонсис.

3 января «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:4 (по буллитам) проиграл «Миннесоте Уайлд». Овечкин смог отличиться во втором периоде, однако не реализовал решающий буллит. Ранее хоккеист пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил 19 ноября.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провел 22 матча, в которых набрал 27 (18+10) очков. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, до которого осталось 23 шайбы.

Ранее Овечкин нецензурно выразился после матча с «Бостоном».

Ранее Овечкин раскрыл детали разговора с вратарем соперника.

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