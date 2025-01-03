Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин раскрыл детали разговора с вратарем соперника

Овечкин: сказал Флери, что хочу забить ему еще
close
Isaiah J. Downing/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин раскрыл детали разговора с вратарем «Миннесоты Уайлд» Марком-Андре Флери во втором периоде матча. Слова хоккеиста приводит журналистка Сэмми Сильбер в своих социальных сетях.

«Я сказал ему: «Мне нужна еще одна шайба». Он ответил: «У тебя уже есть одна, так что...» — заявил Овечкин

Ранее Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 23 голов.

В ночь со 2 на 3 января «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» со счетом 3:4 после буллитов. Овечкин забросил шайбу в конце второго периода, сделав счет 2:2, однако в серии послематчевых бросков не реализовал решающий.

Всего 39-летний россиянин забил 41-й гол в ворота 40-летнего Флери, что является лучшим результатом в истории лиги. Всего Овечкин набрал 28 (18+10) очков в этом сезоне.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка за 38 матчей. «Миннесота» идет третьей на Западе с 52 баллами после 39 встреч.

Ранее Чехия обыграла Канаду на молодежном ЧМ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами