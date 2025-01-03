Овечкин раскрыл детали разговора с вратарем соперника

Овечкин: сказал Флери, что хочу забить ему еще

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин раскрыл детали разговора с вратарем «Миннесоты Уайлд» Марком-Андре Флери во втором периоде матча. Слова хоккеиста приводит журналистка Сэмми Сильбер в своих социальных сетях.

«Я сказал ему: «Мне нужна еще одна шайба». Он ответил: «У тебя уже есть одна, так что...» — заявил Овечкин

Ранее Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 23 голов.

В ночь со 2 на 3 января «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» со счетом 3:4 после буллитов. Овечкин забросил шайбу в конце второго периода, сделав счет 2:2, однако в серии послематчевых бросков не реализовал решающий.

Всего 39-летний россиянин забил 41-й гол в ворота 40-летнего Флери, что является лучшим результатом в истории лиги. Всего Овечкин набрал 28 (18+10) очков в этом сезоне.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка за 38 матчей. «Миннесота» идет третьей на Западе с 52 баллами после 39 встреч.

Ранее Чехия обыграла Канаду на молодежном ЧМ.