17-летняя Андреева вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене, обыграв представительницу Туниса Онс Жабер.

Встреча, которая продолжалась продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2). В активе Андреевой четыре эйса и три двойных ошибки, а также четыре реализованных брейк-поинта из пяти. Жабер выполнила две подачи навылет, совершила две двойных ошибки и реализовала три брейк-поинта из семи.

В полуфинальной встрече Андреева сыграет против победительницы пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Мария Боузкова (Чехия).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее украинскую теннисистку после победы над россиянкой заставили сменить форму.