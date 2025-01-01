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«Вашингтон» обыграл «Бостон», но Овечкин не набрал очков

В столице США «Вашингтон» обыграл «Бостон»,
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» выиграли у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра, прошедшая в столице США, закончилась со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Дубль оформил белорусский нападающий Алексей Протас (13-я минута), а также отличился Джейкоб Чикран (18). Единственную шайбу гостей забросил Джастин Бразо (2).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал три броска в створ ворот, заблокировал один бросок соперника и применил три силовых приема. 39-летний хоккеист не смог набрать очков впервые с 9 ноября, когда не отметился результативными действиями в игре против «Питтсбург Пингвинз». После этого он набирал очки в каждом из семи матчей.

Форвард «Кэпиталз» Иван Мирошниченко также показал активность, заблокировав один бросок и применив четыре силовых приема. Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал один бросок в створ, а также заблокировал один бросок и провел один силовой прием.

Матч с «Бостоном» стал для «Вашингтона» последним в 2024 году. В 37 играх регулярного сезона-2024/25 «столичные» хоккеисты набрали 52 очка, в то время как «Брюинз» в 39 матчах заработали 44 балла.

Ранее НХЛ оштрафовала российского хоккеиста на $2,47 тыс.

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