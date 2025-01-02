«Что-то понимает»: олимпийский чемпион ответил на слова о «пьяном» хоккее в СССР

Кожевников: если Пономарев назвал хоккей в СССР «пьяным», он видел эту проблему

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников ответил бывшему футболисту сборной России Владимиру Пономареву, который назвал хоккей во времена СССР «самым пьяным» видом спорта. Его слова приводит РИА Новости.

Кожевников намекнул, что Пономарев, который говорит о пьянстве, разбирается в этом на личном опыте.

«Если человек так говорит, то он что-то понимает в пьянстве. Если бы футболисты так умели, пили, то, может быть, они бы и выиграли гораздо больше, чем мы. Я шучу, конечно. Это все придумки. У нас в русском языке же есть много поговорок на эту тему. Кто много об этом говорит, тот тем же самым человеком и является», — заявил Кожевников.

В настоящее время сборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею.