Определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею

Завершился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею, по результатам которого были определены все четвертьфинальные пары.

За выход в полуфинал сразятся:

США — Швейцария;

Канада — Чехия;

Швеция — Латвия;

Финляндия — Словакия.

Поединки состоятся 2 января. В этот же день национальные сборные Германии и Казахстана, которые оказались на последних местах в своих группах, сразятся за право остаться в элитном дивизионе и сыграть на следующем молодежном ЧМ.

Молодежная сборная России последний раз играла на МЧМ в декабре 2021 года. Тогда мировое первенство началось, однако было остановлено из-за многочисленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Турнир был доигран летом 2022 года, однако на тот момент российская команда уже была отстранена.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее в НХЛ клуб оштрафовали за тренировку во время рождественской паузы.