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Назван самый «пьяный» вид спорта

Экс-игрок Пономарев назвал хоккей в советское время самым пьяным видом спорта
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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев заявил, что во времена СССР много игроков в хоккее употребляли алкоголь. Его слова приводит РИА Новости.

«По крайней мере, так было в советское время. Очень многие игроки выпивали. Помню случай такой: Тарасов приходит на тренировку, и там сильно ощущалось алкогольное амбре. Заметив сивушный запах, он сказал своему помощнику: «Я эту пьяную команду тренировать не буду». И приказал провести тренировку за него», — заявил он.

Пономарев играл за ЦСКА с 1962 по 1969 год. На его счету 25 матчей в составе сборной СССР. Он завершил выступление в 29 лет из-за полученной травмы.

В настоящее время сборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею.

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