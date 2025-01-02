«Не будет Саша матом ругаться»: видео с нецензурной бранью Овечкина назвали фейком

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что не верит в подлинность видеозаписи, на которой запечатлено, как российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин использует нецензурную брань. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я во все это не верю, какой‑то фейк. Совсем не похоже на Сашу, уверен, что это не Овечкин. Овечкин — парень вежливый, тактичный. Я это знаю. Не будет он матом ругаться, не могло такого быть», — заявил он.

31 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1 обыграл «Бостон Брюинз». Овечкин не смог набрать очков впервые с 9 ноября, когда не отметился результативными действиями в игре против «Питтсбург Пингвинз». После этого он набирал очки в каждом из семи матчей. При этом хоккеист пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил 19 ноября. На лед он вернулся в матче с »Торонто Мэйпл Лифс», который прошел 29 декабря.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провел 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, до которого осталось 24 шайбы.

Ранее агент Овечкина в трех словах отреагировал на видео с нецензурной бранью хоккеиста.