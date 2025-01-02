Агент Овечкина в трех словах отреагировал на видео с нецензурной бранью хоккеиста

Агент российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков в комментарии «Матч ТВ» тремя словами отреагировал на видеозапись, на которой запечатлено, как хоккеист нецензурно выражается после матча с «Бостон Брюинз».

Представитель Овечкина отказался отвечать на вопрос, является ли видео подлинным.

«Без комментариев, извините», — заявил он.

31 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1 обыграл «Бостон Брюинз». Овечкин не смог набрать очков впервые с 9 ноября, когда не отметился результативными действиями в игре против «Питтсбург Пингвинз». После этого он набирал очки в каждом из семи матчей. При этом хоккеист пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил 19 ноября. На лед он вернулся в матче с »Торонто Мэйпл Лифс», который прошел 29 декабря.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провел 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, до которого осталось 24 шайбы.

Ранее Овечкин обратился к своим фанатам.