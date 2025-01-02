Карлсен ответил на обвинения договорного финала ЧМ с Непомнящим

Карлсен отверг обвинения в договорном характере финала с Непомнящим на ЧМ по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опроверг обвинения в договорном матче, которые появились после финала чемпионата мира по блицу, где он разделил победу с россиянином Яном Непомнящим.

«Я никогда не договаривался о ничьей заранее, ни разу за всю мою карьеру. На видео я шучу с Яном в ситуации, когда не хватает решающих правил тай-брейка. Это явно не было попыткой повлиять на FIDE. Это было сказано в том духе, что я думал, что FIDE согласится на наше предложение. Если уж на то пошло, это была плохая шутка», — написал он.

В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами. Решение было подвергнуто критике — к примеру, американский шахматист Ханс Ниманн назвал происходящее цирком.

Сам Карлсен назвал разумным решение разделить победу на чемпионате мира.

В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты играли по четыре партии с контролем времени три минуты на партию и добавлением двух секунд после каждого хода.

Ранее Международная федерация шахмат ответила на критику из-за победы Непомнящего и Карлсена.