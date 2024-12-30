Овечкин забил в четвертой игре подряд и покорил рекорд легенды НХЛ

Овечкин отличился во втором матче подряд после тяжелой травмы
Александр Овечкин пропустил больше месяца из-за перелома малоберцовой кости, который получил 19 ноября в матче с «Ютой». В первом же матче после аномально быстрого восстановления капитан «Вашингтона» забил в ворота «Торонто» (5:2).
Спустя всего 19 часов «столичные» сыграли с «Детройт Ред Уингз», и на этот раз победить не удалось: на фоне усталости они потерпели поражение со счетом 2:4.
Однако даже в такой ситуации Овечкин стал самым ярким игроком своей команды: провел на льду больше 20 минут (для сравнения: в матче с «Торонто» он сыграл всего 14), нанес восемь бросков в створ и почти сумел вернуть «Вашингтон» в борьбу.
При счете 2:0 в пользу «Детройта» Овечкин организовал красивую атаку с двумя канадскими одноклубниками и сократил отставание до минимума — 1:2.
Нападающий Коннор Макмайкл получил шайбу на правом фланге атаки, отпасовал в центр на защитника Джейкоба Чикрана, а тот, в свою очередь, покатил в левый круг вбрасывания, где Овечкин оказался абсолютно один.
В итоге российский капитан «Вашингтона» сделал то, что умеет лучше всего в мире, — в касание отправил шайбу в ближний угол из своего любимого «офиса».
Овечкин сделал невероятное — отличился во втором матче подряд после тяжелой травмы, а в целом его голевая серия составляет уже четыре встречи кряду. Еще до получения перелома Александр Великий оформил хет-трик в ворота «Вегас Голден Найтс» (18 ноября) и дубль в ворота «Юты» (19 ноября), а после восстановления забил «Торонто» (29 декабря) и «Детройту» (30 декабря).
Овечкин побил рекорд легенды НХЛ
Последний гол стал для Овечкина 870-м за всю карьеру в НХЛ. Чтобы повторить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки, россиянину осталось забить всего 24 гола.
Всего же в этом сезоне на счету Овечкина 17 заброшенных шайб в 20 сыгранных матчах. На таком отрезке он забивал больше только в сезоне-2009/10 — 18 голов в 20 встречах.
Эта выдающаяся статистика позволила нападающему стать лучшим снайпером «Вашингтона» в текущем сезоне, обойдя многих гораздо более молодых одноклубников.
Кроме того, Ови побил рекорд выдающегося канадского нападающего Брэндана Шэнахана по голам в возрасте 36+ лет в первых 20 играх регулярного чемпионата НХЛ.
Шэнахан забросил 15 шайб в возрасте 37 лет, и это достижение держалось 18 лет — с сезона-2006/07. Овечкин же сумел забросить 17 шайб за 20 игр в 39 (!) лет. Россиянина можно смело назвать самым результативным ветераном в истории НХЛ.
Также Александр Великий близок к тому, чтобы побить рекорд Гретцки по голам в первых периодах. После матча с «Детройтом» на счету Овечкина стало 238 таких голов, а у Гретцки — 241.
В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз» — 31 декабря в 20.30 по московскому времени.