Фетисов рассказал, чего он ждет от Овечкина в 2025 году

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов пожелал форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александру Овечкину получать удовольствие от игры, передает «Чемпионат».
«Хочу, чтобы он был здоров, получал удовольствие от игры и чтобы его команда продолжала сезон так же успешно, как и начала», — сказал Фетисов.
Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 869 голов, отставание составляет 25 шайб. В текущем сезоне он оформил 16 голов.
Первым матчем для российского хоккеиста после травмы стал поединок регулярного чемпионата НХЛ против »Торонто Мэйпл Лифс», который состоялся в ночь на 29 декабря. Овечкин забросил шайбу в матче, поразив пустые ворота соперников.
Ранее в Госдуме заявили, что возвращение Овечкина на лед стало праздником для россиян.