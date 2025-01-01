Призер ОИ выразила сожаление в связи с уходом Надаля из тенниса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил в прошлом году карьеру, поскольку физическое состояние уже не позволяло ему стабильно выступать на высоком уровне. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«У него были хорошие победы, и он сам говорил в прессе, что хочет еще поиграть, чтобы сын увидел его на корте. Но, вероятно, дело в здоровье: тело его уже не слушалось. Теннисисту очень тяжело не играть в свой полный потенциал, это больше всего раздражает. Думаю, семья Надаля решила, что закончить на Кубке Дэвиса, который проходил в Испании, будет правильно. Конечно, очень жаль, что было принято это решение. Он выдающийся теннисист, чемпион, но, судя по всему, уже не может играть, как раньше», — сказала Петрова.

39-летний Надаль объявил о завершении карьеры после выступления в Кубке Дэвиса. За годы в профессиональном теннисе он был первой ракеткой мира, выиграл 92 турнира АТР в одиночном разряде, из которых 22 титула на турнирах «Большого шлема». За свою карьеру Надаль выиграл 1080 матчей, став одним из самых титулованных теннисистов в истории.

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