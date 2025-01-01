Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Призер ОИ выразила сожаление в связи с уходом Надаля из тенниса

Теннисистка Петрова: Надаль ушел, потому что тело его уже не слушалось
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил в прошлом году карьеру, поскольку физическое состояние уже не позволяло ему стабильно выступать на высоком уровне. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«У него были хорошие победы, и он сам говорил в прессе, что хочет еще поиграть, чтобы сын увидел его на корте. Но, вероятно, дело в здоровье: тело его уже не слушалось. Теннисисту очень тяжело не играть в свой полный потенциал, это больше всего раздражает. Думаю, семья Надаля решила, что закончить на Кубке Дэвиса, который проходил в Испании, будет правильно. Конечно, очень жаль, что было принято это решение. Он выдающийся теннисист, чемпион, но, судя по всему, уже не может играть, как раньше», — сказала Петрова.

39-летний Надаль объявил о завершении карьеры после выступления в Кубке Дэвиса. За годы в профессиональном теннисе он был первой ракеткой мира, выиграл 92 турнира АТР в одиночном разряде, из которых 22 титула на турнирах «Большого шлема». За свою карьеру Надаль выиграл 1080 матчей, став одним из самых титулованных теннисистов в истории.

Ранее Петрова рассказала, сколько еще Джокович будет играть в теннис.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами