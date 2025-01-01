Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Призер ОИ рассказала, сколько еще Джокович будет играть в теннис

Теннисистка Петрова: Джокович понимает, что годы берут свое
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Сербский теннисист, олимпийский чемпион-2024, 24-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович будет выступать на профессиональном уровне столько, сколько ему позволит любовь к теннису и желание. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила экс третья ракетка мира, бронзовый призер ОИ-2012, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Новое поколение активно догоняет топовых игроков, в прошедшем году доминировал Янник Синнер. Что касается Новака, я бы начала с Олимпиады в Токио, где он не смог взять медаль, не стал играть за третье место. Видимо, это оставалось для него открытой раной, которая мучила его четыре года. Мне кажется, в этот раз он готовился брать золото, это было по нему видно. Это показала и вторая часть сезона, которая оказалась не очень удачной — он полностью выложился ради Олимпиады.

Но Джокович знал, чего хотел. Конечно, теперь он восстанавливается, отдыхает, готовится к новому сезону. Он еще может посоревноваться в будущем, взять один «Большой шлем», а, может, и несколько. Но Новак и сам понимает, что годы берут свое. И сколько он еще сможет играть, зависит только от его любви к этому виду спорта и от его желания», — считает Петрова.

Ранее экс третья ракетка мира рассказала, кто приведет Мирру Андрееву к высоким результатам.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами