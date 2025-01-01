Призер ОИ рассказала, сколько еще Джокович будет играть в теннис

Сербский теннисист, олимпийский чемпион-2024, 24-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович будет выступать на профессиональном уровне столько, сколько ему позволит любовь к теннису и желание. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила экс третья ракетка мира, бронзовый призер ОИ-2012, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Новое поколение активно догоняет топовых игроков, в прошедшем году доминировал Янник Синнер. Что касается Новака, я бы начала с Олимпиады в Токио, где он не смог взять медаль, не стал играть за третье место. Видимо, это оставалось для него открытой раной, которая мучила его четыре года. Мне кажется, в этот раз он готовился брать золото, это было по нему видно. Это показала и вторая часть сезона, которая оказалась не очень удачной — он полностью выложился ради Олимпиады.

Но Джокович знал, чего хотел. Конечно, теперь он восстанавливается, отдыхает, готовится к новому сезону. Он еще может посоревноваться в будущем, взять один «Большой шлем», а, может, и несколько. Но Новак и сам понимает, что годы берут свое. И сколько он еще сможет играть, зависит только от его любви к этому виду спорта и от его желания», — считает Петрова.

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