Соболев назвал себя деревом

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев опубликовал в своем Telegram-канале новое видео.

Футболист похвастался перед подписчиками своими навыками катания на вейкборде.

«Дерево не тонет», — подписал видео форвард.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в 12 матчах Российской премьер-лиги, однако отметиться результативными действиями не сумел.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее «Химки» вывели Георгия Джикию из состава.