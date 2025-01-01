«Им что, делать нечего?» Мостовой о матчах России с Аргентиной и Бразилией

Экс-игрок Мостовой заявил, что не верит в матч между Россией и Аргентиной

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что будет рад, если национальная российская команда сможет провести товарищеский матч с футболистами из Уругвая. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Нам сейчас не приходится выбирать соперников. Например, Бразилия или Аргентина? Им что, делать нечего? Бразилия и Аргентина — это чемпионы мира. Как они приедут? Платить надо много. Уругвай? Уругвай серьезная футбольная нация. Если приедут и договорятся — будет здорово», — заявил он.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

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