В РФС рассказали о планах на 2025 год

Митрофанов: расскажем, если подпишем договор о матче с европейской сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о планах сборной России по футболу на 2025 год. Его слова приводит Sport24.

«Товарищеский матч с европейской сборной? Традиционно, расскажем об этом, если подпишем договор. Гипотетически, такой матч возможен, если у европейской сборной будет свободное окно и они подпишут с нами договор», — заявил Митрофанов.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что в 2025 году сборная России может провести поединки с европейскими сборными.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет, в том числе, о европейских сборных», — заявил глава РФС.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее в РФС назвали самый яркий матч сборной России в 2024 году.