Разделенную победу Непомнящего и Карлсена на ЧМ назвали армагеддоном

Глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович назвал красивым финал чемпионата мира по блицу, по итогам которого победу разделили россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Игра была по‑настоящему захватывающей, прежде всего, блестящее возвращение Яна с 0–2. Так как армагеддон в качестве решающего поединка не был предусмотрен регламентом, другого варианта — кроме признания обоих спортсменов победителями — я не видел», — заявил он.

В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами. Решение было подвергнуто критике — к примеру, американский шахматист Ханс Ниманн назвал произошедшее цирком.

Сам Карлсен назвал разумным решение разделить победу на чемпионате мира.

В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты играли по четыре партии с контролем времени три минуты на партию и добавлением двух секунд после каждого хода.

Ранее Международная федерация шахмат ответила на критику из-за победы Непомнящего и Карлсена.