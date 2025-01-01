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В России намерены изучить объяснения проспавшего матч ЧМ шахматиста

ФШР намерена изучить объяснения гроссмейстера Дубова, который проспал матч ЧМ
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Александр Гальперин/РИА Новости

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал сомнительным заявление российского гроссмейстера Даниила Дубова, который заявил, что проспал матч чемпионата мира по блицу против американца Ханса Ниманна. Его слова приводит ТАСС.

«Мы будем изучать эту ситуацию. Насколько я помню, были заявления со стороны Дубова, что он не будет играть с Ниманном и он согласен со всеми обвинениями, которые против американца выдвигал Магнус Карлсен. Соответственно, я допускаю, что Дубов таким поступком присоединился к позиции Карлсена», — заявил он.

Ниманна обвиняли в нечестной игре. В частности, такие обвинения выдвигал норвежский шахматист Магнус Карлсен.

Дубов не вышел на матч 31 декабря. По информации СМИ, причиной пропуска партии стало то, что Дубов уснул в своем номере и не смог проснуться к назначенному времени. Организаторами принято решение присудить россиянину техническое поражение, из-за чего ему не удалось пройти в четвертьфинал турнира.

Ранее Непомнящий и Карлсен сфотографировались с разделенным трофеем ЧМ.

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