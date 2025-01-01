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«Ему можно так говорить»: Глушаков встал на защиту экс-тренера «Спартака» Абаскаля

Экс-капитан «Спартака» Глушаков увидел правдивость в словах Абаскаля про «багаж»
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FC Spartak/Twitter.com/Global Look Press

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков встал на защиту экс-наставника красно-белых Гильермо Абаскаля, заявившего, что команда играет «на его багаже». Слова игрока приводит «РБ Спорт».

«Команду собирал тренер, который был до Станковича. Поэтому, с одной стороны, ему так можно говорить. Где-то он прав плюс-минус, но сейчас у Деяна будут целые зимние сборы, где он сможет полностью перестроить команду под себя и воплотить все свои идеи», — заявил Глушаков.

24 декабря Абаскаль дал интервью, в котором указал на заслуги своего штаба в том, как играет «Спартак» в этом сезоне.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков.

Ранее Александр Мостовой назвал смешным высказывание Абаскаля.

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