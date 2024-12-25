«Сразу поехал искать его багаж»: Мостовой назвал смешным высказывание Абаскаля

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой иронично оценил слова бывшего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля, что команда играет «на его багаже». Слова экс-игрока приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Когда я прочитал это высказывание, то сразу поехал в Шереметьево искать его багаж. Думал, может мне останется какая-нибудь его сумка. Все это смешно выглядит. Особенно сейчас, когда команда идет в первой тройке», — заявил Мостовой.

24 декабря Абаскаль дал интервью, в котором указал на заслуги своего штаба в том, как играет «Спартак» в этом сезоне.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков.

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