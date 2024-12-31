Погребняк рассказал о главном блюде на новогоднем столе

Бывший нападающий московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Павел Погребняк в интервью «РБ Спорт» заявил, что его новогодний стол не может существовать без двух блюд.

«Новый год планирую отмечать дома, в кругу семьи. Для меня главное на новогоднем столе – оливье и селедка под шубой. Какое загадаю желание? Чтобы все были здоровы», — заявил Погребняк.

Павел Погребняк восемь лет был официально женат на модели Марии, а весной 2023 года СМИ сообщили, что она рассталась с мужем из-за его измен. Экс-супруги воспитывают троих сыновей: 17-летнего Артема, 15-летнего Павла и 13-летнего Алексея.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Ливерпуль» отказал «Реалу» в продаже игрока.