«Ливерпуль» отказал «Реалу» в продаже игрока

The Times: «Ливерпуль» отказал «Реалу» в продаже Александра-Арнольда в январе

»Ливерпуль» отказал мадридский «Реалу» в продаже защитника Трента Александра-Арнольда в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, руководство мерсисайдцев не намерено расставаться со своим воспитанником по ходу текущего сезона. «Реал» планирует подписать англичанина летом в статусе свободного агента.

Контракт Трента Александра-Арнольда истекает летом 2025 года. Согласно правилам ФИФА, футболист имеет право подписать контракт с любым клубом за полгода до истечения текущего трудового договора.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль занимает первое место, набрав 45 очков. Второе место занимает «Ноттингем Форест», имея в активе 37 баллов. Третью строчку занимает лондонский «Арсенал», набрав 36 очка.

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