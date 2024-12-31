Черчесов пожелал трех вещей в 2025 году

Черчесов пожелал спокойного мира, здоровья и достатка в 2025 году

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «Матч ТВ» заявил, что желает всем мира, здоровья и финансового благополучия в 2025 году.

«Желаю всем спокойного мира, здоровья и достатка в 2025 году», — заявил специалист.

Черчесов тренирует сборную Казахстана с лета 2024 года.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

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