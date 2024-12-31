«Краснодар» убрал трех россиян из заявки

«Краснодар» исключил из заявки на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) трех игроков, выступавших в составе сборной России. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Перед возобновлением сезона клуб вывел из списка доступных игроков защитника Сергея Петрова, а также полузащитников Сергея Газинского и Никиту Кривцова.

В текущем сезоне Кривцов провел в РПЛ 15 матчей, Петров — 17 матчей, Газинский — одну игру.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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