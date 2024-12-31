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Аргентинская модель заявила, что встречалась с экс-игроком «Спартака»

Ванда Нара подтвердила, что была в отношениях с экс-игроком «Спартака» Бальде
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imago sportfotodienst/Global Look Press

Аргентинская модель и супруга нападающего стамбульского «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара призналась, что встречалась с экс-игроком «Спартака» Кейта Бальде. Об этом в телешоу заявила подруга Нары танцовщица Эстефи Берарди. Ее слова приводит Caras.

«Они были парой, она рассказала мне об этом в течение года после скандала. Она сказала» Да, я встречалась с Кейта. Это было через год после истории с Чиной Суарес и Мауро. Я не должна была ни перед кем отчитываться», — заявила Берарди.

В СМИ сообщалось, что январе 2023 года Нара прилетала в Дубай, где «Спартак» проводит тренировочные сборы, и останавливалась в одном отеле с Бальде.

Икарди уже не раз сомневался в верности своей жены. Подозрения в отношении Бальде у него возникли, когда они вместе выступали за «Интер». Аргентинец считает, что его партнер писал жене и присылал свои фото. Отношения Икарди с Нарой постоянно становятся достоянием общественности.

Ранее «Зенит» исключил из команды четырех игроков сборной России.

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