Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Непобежденный российский боец дисквалифицирован из-за допинга

Непобежденный российский боец Мурзаканов дисквалифицирован из-за допинга
close
UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Азамат Мурзаканов дисквалифицирован антидопинговым агентством по спортивным единоборствам (CSAD) на 180 дней за нарушение антидопинговых правил.

Сообщается, что проба Мурзаканова от 8 октября, дала положительный результат на низкоуровневое присутствие метаболита. Эта проба была отправлена в лабораторию спортивной медицины и исследований в Солт-Лейк-Сити для анализа. Анализ выявил низкоуровневое присутствие LGD-4033 в запечатанной добавке, несмотря на то, что он не был указан в ее маркированных ингредиентах. Отмечается, что эта добавка не дает никаких преимуществ. Также следующая проба бойца от 31 октября была чистой.

CSAD определила, что за подобное нарушение полагается отстранение на 90 дней. Так как это нарушение у россиянина второе, срок был увеличен в два раза.

Мурзаканов провел 14 боев в ММА и одержал 14 побед.

Ранее экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сломал пенис во время тренировки.

Ранее экс-боец объяснил причину успеха россиян в ММА.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами