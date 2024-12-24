Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-боец UFC сломал пенис во время тренировки

Экс-бойцу UFC Мендонсе сломали пенис во время тренировки
close
Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), представитель Бразилии Матеус Мендонса рассказал, что во время одной из своих тренировок он получил перелом пениса. Об этом пишет издание The Mirror.

«Во время второго броска [спарринг-партнер] ударил меня коленом по интимным местам, когда я пытался пройти мимо защиты. Я почувствовал невероятную боль и побежал в ванную. Там начало жечь. Но потом боль прошла, и я продолжил», — поделился он.

По признанию, бойца, проблемы он заметил только через месяц, когда на пенисе выросла шишка. После этого он обратился к больницу, и врачи приняли решение об операции. Для восстановления спортсмену потребуется два месяца после хирургического вмешательства. Он отметил, что на это время врачи запретили ему любую физическую активность, которая связана с единоборствами.

Мендонса. которому 25 лет, был исключен из UFC в феврале 2024 года после того, как проиграл три поединка подряд. Последний бой он провел против представителя Мексики Хесуса Агилара.

Ранее российский боец заявил, что Махачев не является лучшим в мире.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами