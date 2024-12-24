Экс-боец UFC сломал пенис во время тренировки

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), представитель Бразилии Матеус Мендонса рассказал, что во время одной из своих тренировок он получил перелом пениса. Об этом пишет издание The Mirror.

«Во время второго броска [спарринг-партнер] ударил меня коленом по интимным местам, когда я пытался пройти мимо защиты. Я почувствовал невероятную боль и побежал в ванную. Там начало жечь. Но потом боль прошла, и я продолжил», — поделился он.

По признанию, бойца, проблемы он заметил только через месяц, когда на пенисе выросла шишка. После этого он обратился к больницу, и врачи приняли решение об операции. Для восстановления спортсмену потребуется два месяца после хирургического вмешательства. Он отметил, что на это время врачи запретили ему любую физическую активность, которая связана с единоборствами.

Мендонса. которому 25 лет, был исключен из UFC в феврале 2024 года после того, как проиграл три поединка подряд. Последний бой он провел против представителя Мексики Хесуса Агилара.

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