Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС.

«Александр находится в Москве. В январе он отправится в Саудовскую Аравию», — заявили в команде спортсмена.

21 декабря боец выиграл нокаутом первый за полтора года поединок.

Этот бой стал для бойца первым с мая 2023 года, когда он отправился на лечение от алкогольной зависимости.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее известный блогер признался, что специально проиграл Емельяненко из уважения.