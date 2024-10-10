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Известный блогер признался, что специально проиграл Емельяненко из уважения

Боец поп-ММА Ершов заявил, что не хотел укладывать Емельяненко из уважения

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Артур Лебедев/РИА Новости

Известный блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов рассказал в интервью «Газете.Ru», что поддался Александру Емельяненко и позволил победить себя болевым приемом на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоялся в Москве в мае 2023 года.

«Это не было самым обидным поражением в моей карьере, но это был самый обидный бой, потому что все всё видели. Я сделал то, что посчитал нужным. Не хотелось укладывать человека, потому что это все же кумир детства. Имя Саши Емельяненко я знаю с детства», — сказал блогер.

В ходе поединка Ершов продемонстрировал гораздо более высокую скорость, выносливость и точность попаданий, чем Емельяненко, который большую часть встречи отбивался.

В начале второго раунда блогер повалил ветерана на настил и оказался сверху, однако затем попался на болевой прием и быстро сдался.

Ершов заявил, что открыт к новым поединкам по правилам ММА, а также осваивает новые виды спорта — в частности баскетбол.

Ранее блогер заявил, что Емельяненко обещал ему реванш, но «соскочил».

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