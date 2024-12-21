Александр Емельяненко выиграл нокаутом первый за полтора года бой

Александр Емельяненко нокаутировал соперника в своем первом за полтора года бою

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко досрочно завершил свой первый за полтора года бой на турнире NFL 2 в Ингушетии.

43-летний Емельяненко нокаутировал соперника Алексея Гончарова на второй минуте первого раунда.

Этот бой стал для бойца первым с мая 2023 года, когда он отправился на лечение от алкогольной зависимости.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее Емельяненко выразил готовность провести поединок против олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

«Я выразил готовность к такому бою. Дело за Рахимом и организаторами», — сказал он.

Ранее известный блогер признался, что специально проиграл Емельяненко из уважения.