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Зидан хочет возобновить тренерскую карьеру

AS: Зидан хочет возобновить тренерскую карьеру и возглавить сборную Франции
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Andrew Boyers/Reuters

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан хочет возобновить тренерскую карьеру и возглавить сборную Франции. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на издание AS.

Источник утверждает, что 52-летний француз собирался возглавить национальную команду в 2022 году, однако тогда нынешний наставник Дидье Дешам не покинул свой пост. Сейчас Зидан ждет предложения от французской федерации.

В апреле сообщалось о его желании возглавить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

Зидан тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в чемпионате Испании, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал главный клубный турнир Европы в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

Ранее сообщалось, что чемпионы России могут прекратить свое существование.

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