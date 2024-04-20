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Зидан хочет возглавить клуб АПЛ, а не «Баварию»

L'Equipe: Зидан предпочел бы возглавить «Манчестер Юнайтед», а не «Баварию»

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SUSANA VERA/Reuters

Французский тренер Зинедин Зидан больше склоняется к тому, чтобы возглавить английский «Манчестер Юнайтед», а не мюнхенскую «Баварию», передает L'Equipe.

Зидан считает, что ему может не подойти жизнь в Мюнхене, но он уважает желание руководства «Баварии» заключить с ним контракт.

Также на выбор Зидана может повлиять то, что он понимает английский язык лучше, чем немецкий.

Зидан тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в чемпионате Испании, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал главный клубный турнир Европы в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место, набрав 50 очков. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити», набрав 73 балла.

Ранее в «Манчестер Сити» заявили, что не собираются покупать российского игрока.

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